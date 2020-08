Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent) : la barre des 46$ résiste encore Cercle Finance • 28/08/2020 à 19:22









(CercleFinance.com) - Deux cyclones se succédant sur les côtes du Texas et de la Louisiane à quelques heures d'intervalle (mettant à l'arrêt 80% des capacités de raffinage du Sud des Etats Unis) ne sont pas parvenus à propulser le Pétrole (Brent) au-delà de la barre des 46$ qui résiste encore (après une 1ère brève tentative de débordement le 5 août). Le Brent continue de plafonner au niveau du 'gap' des 45,2/45,4$ du 6 mars dernier mais en cas de franchissement, l'objectif des 50$ semble accessible

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -0.11%