Pétrole 'Brent' : fuse à la hausse vers la résistance des 31E

(CercleFinance.com) - Le Brent refranchit la résistance des 28,5$ qui correspond à l'ex-plancher de fin janvier 2016 et se hisse au-delà des 30$, vers 30,8$, soit au contact de l'ex-plancher du 9 mars (une résistance oblique court terme gravite dans cette zone). Au-delà des 31E, un retracement de 50% de la baisse entre 60$ et 17,5$ (le 21 et 22/04) induit un objectif de 38,5E (touché en séance le 11 mars).

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +9.30%