Pétrole (Brent): franchissement de résistance majeure à 84$ information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 19:34

(CercleFinance.com) - Ce jeudi 2 mars constitue peut-être une date-clé car le baril de pétrole (Brent) franchit en force les 84$, c'est à dire l'oblique baissière unissant les précédents sommets des 7 mars, 9 juin, 4 novembre 2022 puis du 25 janvier 2023.

La baisse des stocks stratégiques US se combine avec une baisse de 1,8Mns de barils livrés par l'OPEP, sans compter le boycott du pétrole et du diesel russe.

Le baril vient déjà de se hisser vers 85,1$ (à Londres) et se rapproche à vive allure des 1ers objectifs qui se situent à 86,5 et 88,1$.

Au-delà, une dynamique plus haussière le porterait vers 100$... avec le retour de la demande chinoise et le manque d'investissement dans le secteur depuis 10 ans (-50% sur la prospection et le renforcement des capacités d'extraction), sans compter l'effondrement de la production du Venezuela.