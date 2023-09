Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent) : flirte avec les 96$, les 98,7$ à portée information fournie par Cercle Finance • 19/09/2023 à 16:15









(CercleFinance.com) - Le Pétrole (Brent) poursuit son envolée et flirte désormais avec les 96$ (95,95$ ce matin à Londres).

L'objectif des 99$ auquel peu de spécialistes croyaient quand le baril culminait sous les 81,5$ mi-juillet est quasiment devenu une réalité en l'espace de seulement 2 mois.

Quel trajectoire depuis le plancher des 71,6$ de fin juin (le 28/06): cela fait +34% de hausse et les 98,75E des 10 octobre et 4 novembre pourraient être atteints à ce rythme bien avant la fin de la semaine.

Une reprise de respiration pourrait cependant se matérialiser vers 92,4$ avant de retenter les sommets de l'automne 2022...





