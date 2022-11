Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent, en $) : vers un re-test imminent des 84$ information fournie par Cercle Finance • 21/11/2022 à 09:57









(CercleFinance.com) - Quelle chute depuis le 4 novembre : le pétrole (Brent) vient de passer de 99 à 86,5$ (-13%) et s'achemine vers un re-test imminent des 84$ (plancher du 26 septembre mais également ex-zénith du 20/10/2021 et 24/10/2018).

En cas d'enfoncement, le prochain objectif serait 77$, l'ex-zénith du 5 juillet 2021 (soit -52$ sur ses sommets du 7 mars 2021).





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.