Pétrole (Brent, en $) : teste le haut de son canal à 66$

(CercleFinance.com) - Le Pétrole (Brent, en $) teste le haut de son canal ascendant (inauguré à 57,5$ le 2 octobre) à 66$ et confirme le parallélisme quasi parfait avec les indices d'actions depuis 11 semaines. Après une éventuelle consolidation sous la résistance, le prochain objectif sera 67$, l'ex-zénith du 11 au 15 juillet. Le 'pic' des 71,95$ du 16 et 17 septembre demeure lié aux attaques de drones dont furent victimes 2 sites de raffinage de Saoudi Aramco... et s'assimilent graphiquement à un 'bruit'.

