Pétrole 'Brent' (en $) : tente de déborder les 110$

(CercleFinance.com) - Pétrole 'Brent' coté à Londres tente de déborder les 110$, c'est à dire la résistance du 29 avril: ceci confirmerait définitivement l'émergence d'une nouvelle vague haussière après une consolidation de 6 semaines 'en triangle' du 16 mars au 28 avril.

Le baril vient de teste le grand support oblique une dernière fois les 10/11 avril alors qu'il gravitait vers 100$.

Les prochains objectifs se dessinent vers 121,5$ (zénith du 23/24 mars) puis 131,5$ (zénith annuel des 8 et 9 mars).

Ultimement, le zénith intraday des 139$ (un excès qui peut s'apparenter à un' bruit' mais correspond à une résistance de 14 ans) pourrait être retracé.

Compte tenu de la remonté de la valeur du $ de +50% depuis l'été 2008 face à l'Euro, le pétrole évolue depuis 2 mois en territoire record (en Euro).





