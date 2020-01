Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent en $) : tensions USA-Iran, renoue avec les 69$ Cercle Finance • 03/01/2020 à 10:28









(CercleFinance.com) - La Pétrole (Brent coté en $ à Londres) bondit de +3,5% suite à de vives tensions entre USA et Iran (élimination d'un général iranien sur ordre de Donald Trump par un tir de drone à Baghdad) et renoue avec les 69$, son zénith du 30 décembre mais également de la mi-septembre. Reste à confirmer le signal haussier par une clôture au-delà des 68,15$, avec les 72$ ('pic' du 16/09 suite à l'attaque des installations d'Aramco) puis les 74,5$ (zénith annuel du 24 avril 2019) en ligne de mire

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +3.33%