Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent, en $) : retrace la résistance des 71,6$ information fournie par Cercle Finance • 25/08/2021 à 18:26









(CercleFinance.com) - La reprise en 'V' sur 64,9$ va au bout de son potentiel de 1ère étape avec le test des 71,6E, l'ex-résistance des 11 et 12 août. En cas de franchissement, le 'Brent' pourrait s'en aller tester l'ex-support des 73,3$ des 7 et 15 juillet dernier. Restera ensuite à triompher de la résistance oblique qui gravite vers 74,5$.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +0.93%