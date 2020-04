Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent' (en $, Londres) : rechute de -8% vers 26$ Cercle Finance • 20/04/2020 à 17:45









(CercleFinance.com) - Alors que le contrat 'mai' sur le WTI subit un krach historique de -45% avec un test des 10.00$, le pétrole 'Brent' rechute de -8% vers 26$ à Londres: ceci le renvoie sur ses niveaux du 1er avril, mais avec en core un grosse marge de 'sécurité' par rapport au 'gap' des 23,87$ du 31 mars, puis le plancher des 22,7^$ du 30 mars. En cas de rebond, surveiller l'accélération au-delà des 28$, vers 30$.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -6.12%