Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: Brent en hausse malgré la décision de l'OPEP+ information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 15:19









(CercleFinance.com) - Le cours du Brent s'inscrit en hausse de 2% vers 102 dollars le baril, alors que l'OPEP+ vient de décider d'augmenter son quota de production de 100.000 barils de pétrole brut par jour (bpj) en septembre, pour le porter à près de 44 millions de bpj.



'Cependant, comme cela est devenu de plus en plus flagrant ces derniers temps, une augmentation des quotas n'est pas la même chose qu'un accroissement de la production', réagit Capital Economics, rappelant l'écart qui existait en juin selon l'AIE.



Pour le bureau londonien, cette augmentation des quotas en septembre 'n'ajoutera pas grand-chose à l'offre mondiale, d'autant plus que seuls quelques pays, comme l'Arabie Saoudite, seront en mesure de les convertir en production plus élevée'.



Notant aussi une réduction du prélèvement de réserves stratégiques américaines, qui se poursuivra d'après lui jusqu'en octobre, Capital Economics 'continue de prévoir que le Brent s'établira à environ 100 dollars le baril sur le reste de l'année'.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.