Pétrole 'Brent' (en $) : franchit les 83$, les 85,45$ en vue

(CercleFinance.com) - Le pétrole 'Brent' (Londres) poursuit le rally amorcé avec l'effacement de la résistance des 77$ du 5 juillet et franchit les 83$. Le 'Brent' se retrouve au plus haut depuis le 9 octobre 2018 et à moins de 3% du 'pic' des 85,45$ inscrit ce jour là. L'objectif suivant se situerait vers 88,5$/88$, le plancher des 22 et 23/06/2012.

