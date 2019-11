Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent' (en $) : déborde les 63$, en route pour 65$ Cercle Finance • 15/11/2019 à 18:21









(CercleFinance.com) - Le Pétrole 'Brent' (en $) s'engouffre dans le sillage des indices boursiers et déborde les 63$: le voici en route pour 65$. Le Brent dessine un 'W' haussier sur 57,5$ qui pourrait être validé par la franchissement des 67,5$, en direction des 74,5/75$, le zénith annuel des 23 et 24 avril.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +1.57%