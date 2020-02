Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole 'Brent' (en $, à Londres) : enfonce nettement 54$ Cercle Finance • 10/02/2020 à 18:07









(CercleFinance.com) - Après la cassure confirmée des 57,5$ (ex-zénith de début janvier 2017 puis du 2 octobre 2019, le 'Brent' enfonce dans la foulée le plancher des 54/53,8$ du 15 août et du 3/4 février en direction des 44,6$, ex-plancher du 11 novembre 2016 puis du 20/22 juin 2017. L'objectif suivant serait 42,8$, le plancher du 2 août 2016 puis 42,5$ (ce qui revient au même) du 24 août 2015.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -2.33%