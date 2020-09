Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole (Brent) : dévisse de -6% vers 39,3$ Cercle Finance • 08/09/2020 à 17:51









(CercleFinance.com) - Le Pétrole (Brent) dévisse de -6% vers 39,3$, plombé par la tension des relations sino-américaines induites par les dernières déclarations offensives de Trump. S'ajoute à cela les 'largesses tarifaires' de l'Arabie Saoudite : les 2 facteurs combinés provoquent un 'sell-off' sur le baril de Brent qui plonge de -6% vers 39,3$, ce qui efface tous les gains depuis le 15 juin, ce qui n'est pas rien ! Si le cours du pétrole constitue un baromètre -voir un précurseur- de l'activité économique, ce n'est rassurant. Le prochain support se situe vers 38E (il remonte au 12 juin) mais il semble fragile, l'objectif suivant serait le comblement du 'gap' majeur des 35,37E du 28 mai.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ -4.71%