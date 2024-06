Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pétrole 'Brent' : dévisse de -4% vers 78,2$, surveiller 76$ information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 18:19









(CercleFinance.com) - C'est une journée charnière pour le pétrole 'Brent' qui dévisse brutalement de -4%, sous 81,5$, jusque vers 78,2$ dans la foulée de la publication de l'ISM manufacturier qui plonge sous les 50, jusque vers 48,7 (précurseur de contraction imminente de l'activité).

NB : le maintient -largement anticipé- des restrictions de production de l'OPEP n'ayant suscité que peu de réactions à la reprise des cotations ce matin.

La franche cassure du plancher majeur des 81,4/81,5$ du 14 février au 23 mai (testé également le 11 mars et le 15 mai) devrait déboucher sur un test imminent du plancher des 77,3$ du 2 février, voir celui des 76$ du 2 janvier... lequel coïncide avec le principal support oblique long terme issu du point bas des 60$ du 23 mars 2021.





