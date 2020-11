Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole(Brent) : coup d'arrêt à la hausse sous 44,5$ Cercle Finance • 12/11/2020 à 18:02









(CercleFinance.com) - Pétrole (Brent à Londres) subit un coup d'arrêt à la hausse sous 44,5$ (au niveau du 'gap' des 45$ du 6 mars) après la publication de stocks de pétrole (WTI) en forte hausse aux Etats Unis du 2 au 8 novembre. Le récent franchissement de la résistance des 43,3$/43,45E (17 septembre, 8 puis 14 et 15 octobre) n'a pas donné lieu à une vague de fond décisive qui aurait pu emporter la résistance majeure des 46E des 25 août au 1er septembre, avec un nouvel objectif à 50,3$ (ex-plancher inscrit à la veille de Noël en 2018).

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +0.91%