Pétrole (Brent) : à l'assaut des 40$

(CercleFinance.com) - Le Pétrole (Brent) repart à l'assaut des 40$: le franchissement des 36 puis des 38$ valide un signal haussier qui préfigure un test des 42$, l'ex-plancher de fin août 2015 et début août 2016.

Valeurs associées Pétrole Brent Ice Europ +1.66%