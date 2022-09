Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pétrole: accord à l'Opep+ sur une réduction de la production information fournie par Cercle Finance • 05/09/2022 à 17:23









(CercleFinance.com) - L'Opep+ a annoncé lundi avoir conclu un accord prévoyant une réduction de la production de pétrole, ce qui se traduisait logiquement par un raffermissement des cours pétroliers.



L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont indiqué aujourd'hui dans un communiqué que l'objectif d'augmentation de la production d'environ 100.000 barils par jour (bpj) décidée pour le mois de septembre ne serait pas prolongée en octobre.



Pour les équipes d'ADSS, une société de courtage basé à Abou Dabi, cette annonce vise à enrayer le récent repli des prix pétroliers provoquée par le ralentissement de la croissance mondiale, la guerre en Ukraine et la persistance de l'épidémie de Covid-19 en Chine.



Les marchés ont réagi en revenant à l'achat sur l'or noir et le cours du baril de brut américain gagnait 3,6% suite à cette annonce pour repasser au-dessus de la barre des 90 dollars.



'Cette dynamique haussière pourrait se poursuivre sur le moyen terme, la réduction de la production décidée par l'Opep+ montrant que la coalition se montre plus préoccupée par les risques associés à une détérioration de la demande', souligne ADSS.



'Pour ce qui concerne l'avenir, les traders vont aussi devoir garder un oeil sur les éventuels développements concernant le plafonnement de prix que les pays du G7 appliquent actuellement sur le pétrole russe,' souligne le broker.





