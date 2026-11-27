Petrobras s'apprête à racheter les participations d'ExxonMobil et de QatarEnergy dans un bloc d'exploration au Brésil, selon O Globo

La compagnie pétrolière publique brésilienne Petrobras PETR3.SA va acquérir les participations détenues par ExxonMobil XOM.N et QatarEnergy [RIC:RIC:QATPE.UL] dans le bloc d'exploration C-M-789, devenant ainsi propriétaire à part entière de cet actif, a rapporté vendredi le journal O Globo.

ExxonMobil détient une participation de 40% dans ce bloc situé dans le bassin de Campos, au Brésil, tandis que QatarEnergy et Petrobras en détiennent actuellement 30% chacun, précise l'article. Petrobras n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.