Petrobras obtient le feu vert pour forer près de l'embouchure de l'Amazone

L'agence environnementale brésilienne Ibama a autorisé la compagnie pétrolière publique Petrobras PETR3.SA à mener des recherches exploratoires en forant un puits dans la région de Foz do Amazonas, près de l'embouchure de l'Amazone , a déclaré la compagnie dans un communiqué lundi.

Le forage devrait commencer immédiatement et durer environ cinq mois, a précisé Petrobras , ajoutant que pour le moment, il n'y aura pas de production de pétrole.

La zone, située en eaux profondes au large de l'État amazonien d'Amapa, est considérée comme la frontière pétrolière la plus prometteuse de Petrobras, partageant la géologie avec la Guyane voisine, où Exxon Mobil XOM.N développe d'immenses gisements.

Petrobras vise à obtenir davantage d'informations géologiques grâce à la recherche exploratoire et à évaluer s'il y a du pétrole et du gaz dans la région à l'échelle commerciale, a-t-elle déclaré.

Dans le cadre de son offre de forage dans la région écologiquement sensible, Petrobras a effectué un test d'intervention d'urgence en août afin d'évaluer son état de préparation .

Le mois dernier, des documents ont montré que Petrobras avait échoué à une partie du test et qu'il lui avait été demandé de soumettre à nouveau son plan de sauvetage des animaux .

Dans sa déclaration de lundi, Petrobras a indiqué qu'elle avait satisfait aux exigences établies par l'Ibama et qu'elle "respectait pleinement le processus d'autorisation environnementale"

Magda Chambriard, directrice générale de Petrobras, a célébré l'octroi de la licence dans une déclaration, la qualifiant de "réussite pour la société brésilienne"

"Nous espérons obtenir d'excellents résultats dans cette recherche et prouver l'existence de pétrole dans la partie brésilienne de cette nouvelle frontière énergétique mondiale", a-t-elle déclaré.

La décision d'Ibama intervient alors que le Brésil se prépare à accueillir le sommet mondial sur le climat COP30 en novembre prochain dans la ville amazonienne de Belem, où le Brésil devrait appeler la communauté internationale à accélérer l'abandon des combustibles fossiles.

Le contraste entre les politiques énergétiques du Brésil et ses ambitions en matière de climat a suscité de vives critiques de la part des défenseurs de l'environnement.