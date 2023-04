Petites banques américaines: les risques systémiques "semblent maîtrisables" selon Candriam

(AOF) - « Le secteur des petites banques américaines est soumis à des tensions importantes, mais qui s'estompent, par rapport aux épisodes de tensions antérieurs » de 2008 et 2023. C’est ce qu’affirme Nadège Dufossé, responsable Multi-Asset chez Candriam. Selon elle, " à l'heure actuelle, les risques systémiques globaux du choc dans l'univers des banques américaines locales et de petite taille semblent maîtrisable ". "Le resserrement monétaire, unique en son genre, opéré par la Réserve fédérale américaine (Fed) au cours des douze derniers mois a engendré des vulnérabilités financières", relève-t-elle.

Pour Nadège Dufossé, " le risque d'une issue plus défavorable que notre scénario d'atterrissage en douceur a augmenté ". " Aux États-Unis, nous pensons que ce resserrement pourrait entraîner une baisse supplémentaire de 5 à 10 % des prêts commerciaux et industriels en 2023 " soit " une baisse de 140 à 280 milliards de dollars du crédit bancaire, soit 0,5 à 1 % du PIB ", poursuit-elle.

Les clients des banques ont récemment retiré d'importants dépôts de leurs comptes détenus dans de petites banques américaines : 5 milliards de dollars de dépôts au cours de la semaine se terminant le 8 mars et 108 milliards de dollars de dépôts supplémentaires au cours de la semaine se terminant le 15 mars.

Les clients des banques ont déplacé leurs dépôts non seulement des petites vers les grandes banques américaines (qui ont attiré 120 milliards de dollars de dépôts au cours de la semaine qui s'est achevée le 15 mars), mais aussi vers des fonds du marché monétaire à rendement plus élevé. " Du point de vue de l'allocation d'actifs, compte tenu des risques de hausse et de baisse dans une situation binaire, nous conservons une position neutre sur les actions ", conclut l'analyste.