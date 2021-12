Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Petite poussée (éphémère) pour la livre sterling après l’inflation information fournie par AOF • 15/12/2021 à 17:21



(AOF) - L’inflation britannique est au plus haut depuis 10 ans. L’indice des prix à la consommation («CPI») a en effet atteint 5,1% en novembre 2021 en rythme annuel, après 4,2% en octobre et contre un consensus de 4,7%. Un chiffre qui a conduit la livre à grimper jusqu'à 1,1785 euro dans la matinée et qui justifie en effet un tour de vis monétaire de la part de la Banque d’Angleterre (BoE). Les gains de la livre se sont toutefois évaporés par la suite.



Face à l'explosion des cas de Covid dans le pays, et aux nouvelles mesures prises pour l'endiguer, les économistes pensent que la BoE optera demain pour un statu quo.



En fin d'après-midi, la livre sterling cède 0,09 % à 1,174 euro.