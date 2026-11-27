Sanofi s'affiche en baisse en début de séance (-1,79%, à 97,10 euros). Le titre reprend son souffle sous l'effet de quelques logiques prises de bénéfices après avoir enchaîné cinq hausses consécutives, pour un gain cumulé de 17,95%.

Cette hausse, le laboratoire français la doit à l'annonce de l'acquisition de l'Américain Insmed pour un montant d'environ 37,6 milliards d'euros. Malgré un prix élevé pour cette opération, les analystes ont préféré saluer l'action de la direction du groupe qui doit préparer l'après-Dupixent. Ce produit phare de Sanofi, environ 40% des revenus totaux du groupe, va perdre son exclusivité au début de la prochaine décennie.

Avec le rachat d'Insmed, le laboratoire français va mettre la main sur deux médicaments déjà commercialisés : Brinsupri, destiné au traitement de la bronchectasie non liée à la mucoviscidose, et Arikayce, un traitement antibactérien inhalé. Le premier a déjà atteint le statut de blockbuster, avec un chiffre d'affaires de 1,09 milliard de dollars au 30 septembre 2026. Le second a généré des ventes de 433,8 millions de dollars en 2025, en hausse de 19%.

Dans une note, Deutsche Bank a confirmé sa recommandation à l'achat sur le titre Sanofi, tout en relevant sa cible de cours de 95 à 115 euros. Cette cible de cours plus ambitieuse doit refléter les révisions à la hausse des estimations à moyen et long terme.

A l'inverse, Grupo Santander est passé de surperformance à neutre sur l'action du laboratoire, en réduisant son objectif de cours de 106 à 96 euros.