Petite hausse en vue à la Bourse de Paris

La Bourse de Paris est attendue en légère hausse mercredi, suivant la tendance de Wall Street de la veille, confiante avant les annonces de la banque centrale américaine.

Le contrat à terme de l'indice vedette CAC 40 avançait de 0,41% une quarantaine de minutes avant l'ouverture de la séance. En octobre, la cote parisienne a reculé de 3,50%, son troisième mois de repli consécutif.

Les investisseurs portent leur attention vers la Réserve fédérale (Fed) américaine, dont le comité de politique monétaire a débuté mardi une réunion de deux jours à l'issue de laquelle il devrait annoncer qu'il laisse les taux d'intérêt inchangés, estiment les marchés.

Confiant dans cette issue, les indices de Wall Street ont terminé dans le vert mardi.

"Le président de la Fed, Jerome Powell, dans les commentaires qu'il a faits juste avant la période de silence (précédant une réunion de la Fed, NDLR), a semblé indiquer qu'un statu quo était le résultat le plus probable de la réunion d'aujourd'hui", souligne Michael Hewson, analyste de CMC Markets, rappelant que "le message principal reste que les taux vont rester plus élevés plus longtemps".

"Cela se reflète assurément dans les prix du marché, en particulier dans la partie à plus long terme des taux souverains", ajoute l'analyste.

Sur le marché obligataire, les taux d'intérêt des emprunts des Etats à échéance dix et trente ans ont particulièrement progressé ces dernières semaines, le rendement américain à dix ans a même dépassé les 5% pour la première fois depuis novembre 2007, avant de redescendre légèrement.

Vers 08H15 (07H15 GMT), le taux d'intérêt des Bons du Trésor américain à dix ans s'établissait à 4,91% contre 4,93% à la clôture de mardi. Et l'équivalent français était stable à 3,42%.

Les investisseurs prêteront également attention au rapport mensuel sur les créations d'emplois dans le secteur privé pour octobre de l'enquête ADP/Stanford Lab.

"Le nombre d'emplois vacants a baissé au cours des derniers mois et devrait à nouveau ralentir compte tenu de la hausse du taux de participation observée ces derniers mois", prévoit Michael Hewson.

Les volumes d'échanges pourraient par ailleurs être réduits en raison d'un jour férié observé dans plusieurs pays européens pour le 1er novembre.

Valeurs à suivre

Casino: le distributeur a bouclé son augmentation de capital garantie de 275 millions d'euros grâce à ses repreneurs, une des étapes de la restructuration de sa dette massive dans le cadre de sa reprise.

Schneider Electric : le géant français des équipements électriques et automatismes industriels a annoncé la cession de son activité de capteurs industriels au fournisseur taïwanais de composants et de services électroniques Yageo, pour 723 millions d'euros.

Valeo: l'équipementier a annoncé vouloir vendre son activité russe de systèmes thermiques à un acteur local, NPK Avtopribor, ce qui lui permettra à terme de se désengager totalement de ses activités de production de Russie.

Hopium: la start-up française, qui compte toujours commercialiser des piles à hydrogène malgré son placement en redressement judiciaire en juillet, a présenté mardi de lourdes pertes au premier semestre.

jvi/mpa/abx