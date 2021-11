Petite hausse du pétrole, l'Opep resterait prudente

(AOF) - Les cours du pétrole progressent timidement. Cet après-midi, l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et ses partenaires, dont la Russie, ont décidé, sans surprise, de relever leur production de 400 000 barils par jour, a indiqué Reuters. Les principaux producteurs d'or noir sont donc rester sourds à la demande des Etats-Unis qui souhaitaient un relèvement plus important compte tenu du déséquilibre entre l'offre et la demande. Par ailleurs, Bank of America a relevé ses prévisions de cours.

Le broker a revu à la hausse son estimation pour le baril de Brent pour 2022 de 75 à 85 dollars pour 2022 et de 65 à 75 dollars pour 2023. Pour le baril de WTI, il vise 82 dollars pour 2022 contre 71 dollars auparavant, et 70 dollars pour 2023 contre 61 dollars auparavant.