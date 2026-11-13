Petite accalmie en Europe après des records en série

Les Bourses européennes devraient ouvrir en léger repli vendredi, marquant une pause après la série de records inscrits la veille sur fond d'optimisme pour la conjoncture économique. D'après les contrats à terme, le CAC 40 se dirige vers une ouverture virtuellement inchangée, tandis que le DAX fléchit de 0,3% en cotations électroniques, tout comme le "future" sur le STOXX Europe 600.

Les investisseurs semblent avoir éprouver le besoin de reprendre un peu leur souffle à la suite de la dernière séquence de hausse, qui a permis aux indices d'enchaîner des plus hauts historiques.

A Francfort, le DAX vient d'aligner quatre séances consécutives dans le vert, une performance qui lui a permis de se hisser hier au-dessus du seuil des 27 000 points pour la première fois de son histoire.

Le STOXX Europe 600 a également terminé à son plus haut niveau historique jeudi.

S'il demeure bien en dessous de ses pics de l'été, le CAC 40 est tout de même parvenu à tirer son épingle du jeu en signant une quatrième séance de progression d'affilée hier, une série que l'indice parisien n'avait plus connue depuis le 10 août dernier.

Avec des gains hebdomadaires qui atteignent pour l'instant 2,7%, l'indice parisien s'achemine ainsi vers une troisième semaine de hausse.

La tendance a largement bénéficié du reflux des prix pétroliers et de la faiblesse de l'euro, deux phénomènes qui améliorent considérablement les perspectives économiques et les prévisions de résultats des entreprises du Vieux Continent.

Une consolidation logique derrière New York

Après un tel "rally", il semblerait parfaitement normal que le marché s'offre un peu de répit voire une petite consolidation afin de digérer ce puissant mouvement de fond.

Pour Roland Kaloyan, stratégiste à la SG, les cours reflètent désormais une très grande partie des bonnes nouvelles du moment.

"Les marchés semblent avoir largement intégré l'existence d'un scénario favorable, ce qui laisse peu de place à d'éventuelles déceptions sur le court terme", avertit-il.

Les indices européens avaient déjà rogné une partie de leurs gains hier après-midi face au repli de Wall Street, toujours embourbée dans le scandale Jensen Huang, dont le brusque limogeage a plongé toute la sphère de l'IA dans l'inquiétude.

"Son départ après 33 ans de leadership ouvre une période d'incertitude pour une entreprise qui joue un rôle central dans le développement de l'intelligence artificielle", souligne Antonio Di Giacomo, analyste marchés chez XS.com.

A la clôture, le Dow Jones cédait près de 0,4%, le S&P 500 abandonnait plus de 0,3% et le Nasdaq 100 lâchait 0,3%.

La publication, dans la soirée d'hier, des bons résultats de Cisco ne devrait pas suffire à faire repartir la tendance à la hausse.

Les regards se tournent vers l'inflation US

Les investisseurs attendent visiblement de nouveaux catalyseurs pour se remettre aux achats, à commencer par les chiffres des prix à la production (PPI) aux Etats-Unis, prévus à 14h30, qui pourraient leur permettre d'affiner leurs anticipations sur les prochaines hausses de taux de la Réserve fédérale.

La séance sera également animée par les discours de plusieurs membres de la Fed, qui diront peut-être si l'hypothèse d'un resserrement monétaire de 50 points de base en décembre, qui gagne en crédibilité sur les marchés, tient la corde.

En attendant, les rendements des Treasuries américains poursuivent leur progression, celui des notes à 10 ans revenant au contact de 5,10%, alors qu'il évoluait encore sous la barre des 5% en début de semaine.

L'euro tente un timide rebond technique ce matin autour de 1,1069 ( 0,1%), après avoir touché dans la journée d'hier un plus bas depuis mai 2025 (1,1066) et enfoncé sa moyenne mobile à 200 semaines (1,1110).

Le billet vert domine dans un climat d'aversion au risque alimenté par la crise de gouvernance chez Nvidia et la remontée des taux américains. D'après les cambistes, une cassure durable des 1,1050 risquerait d'ouvrir la voie vers la zone support de 1,1020/1,0950, puis 1,0880.

Sur le marché pétrolier, le Brent ralentit l'allure après son sursaut de la veille, consécutif à un durcissement de ton de Donald Trump contre l'Iran, mais prend encore 0,6% à 96,4 dollars.

Le brut américain (West Texas Intermediate, WTI) avance un peu moins, rajoutant 0,1% à 88,8 dollars, tout en se dirigeant vers des pertes de plus de 2% sur l'ensemble de la semaine.