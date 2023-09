Petit répit pour les Bourses mondiales avant la Fed

Un répit dans la flambée des prix du pétrole et des taux soulageait les marchés boursiers mercredi, avant les annonces de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Wall Street a ouvert en légère hausse: le Dow Jones prenait 0,41%, le Nasdaq 0,24% et le S&P 500 0,32% vers 14H00 GMT.

Les places européennes étaient nettement dans le vert: Paris prenait 0,93%, Francfort 0,91% et Milan 1,71%.

Londres gagnait 0,97% après la publication d'un léger recul de l'inflation britannique en août à 6,7%, un chiffre meilleur qu'attendu par les analystes sondés par Factset.

"Tout le monde à la Banque d'Angleterre a sans doute poussé un soupir de soulagement", estime Craig Erlam, analyste d'Oanda. Ce chiffre allège un peu la pression sur l'institution et elle pourrait à l'avenir s'éviter un relèvement supplémentaire de ses taux directeurs, aux importantes conséquences pour l'économie.

Après avoir évolué en nette baisse dans la matinée, la livre revenait à l'équilibre face au dollar, à 1,2389 dollar pour une livre mais elle perdait encore 0,30% face à l'euro à 1,1569 euro vers 13H35 GMT. Le rendement de l'obligation du Royaume-Uni à deux ans, le plus sensible aux anticipations de politique monétaire, tombait à 4,84% contre 4,98% à la clôture de mardi.

Après avoir monté en début de semaine au-delà des 95 dollars le baril pour le Brent, les prix du pétrole reculent mercredi, ce qui allège la pression sur les indices boursiers.

Vers 13H30 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en novembre reculait de 1% à 93,40 dollars et celui de West Texas Intermediate (WTI) américain, avec échéance en octobre, cédait 0,80%, à 90,47 dollars.

La réunion de la banque centrale américaine, la Fed, est dans l'esprit de tous les investisseurs. Elle a débuté mardi et se poursuit mercredi avant l'annonce de la décision des membres du comité de politique monétaire à 18H00 GMT, puis une prise de parole du président de l'institution Jerome Powell dans la foulée.

Inflation en baisse, pénurie de main d'oeuvre qui commence à se résorber, consommation qui mollit: les ingrédients sont réunis pour que la Fed maintienne ses taux dans la fourchette actuelle, de 5,25 à 5,50%.

Les prévisions de taux des membres de l'institution pour les prochains trimestres, qui ne sont demandés qu'une fois tous les trois mois, seront scrutées.

Si une pause est attendue, la Fed "devrait éviter de laisser entendre qu'elle en a fini avec les hausses de taux", la situation sur le front de l'inflation restant incertaine, estime Craig Erlam.

La perspective de taux élevés plus longtemps que prévu a poussé à la hausse les taux d'intérêt souverains sur le marché obligataire.

Mardi, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans est monté à son plus haut niveau depuis 15 ans, à 4,37%, et celui de l'État français a atteint un nouveau plus haut depuis 2012 à 3,29%.

Les taux ont ensuite baissé et s'affichaient à 4,33% aux Etats-Unis et 3,24% en France.

Instacart rétropédale

La plateforme américaine de livraison de courses Instacart reculait de 6,8% dans les premiers échanges, à 31,40 dollars, se rapprochant de son niveau d'introduction en Bourse mardi (30 dollars).

Le groupe était parti en trombe, avec jusqu'à 43% de gain en début de séance, avant de conclure sur une hausse de plus de 5%.

Le spécialiste du marketing en ligne Klaviyo fait aussi ses débuts mercredi. Il vise une valorisation de 9 milliards de dollars, un ordre de grandeur similaire à Instacart.

L'immobilier britannique apprécie la détente obligataire

La baisse des taux d'intérêt britanniques sur le marché obligataire soutenait le secteur immobilier, à l'instar de Taylor Wimpey (+5,68%), British Land Company (+5,14%), Land Securities (+4,14%) ou Persimmon (+4,97%).

bur-fs/mdz/LyS