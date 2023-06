Petit répit pour les Bourses mondiales après une semaine difficile

Les marchés mondiaux ne rebondissent que légèrement après une semaine morose, toujours préoccupés par les taux d'intéret et les perspectives de croissance peu réjouissantes.

Wall Street a ouvert mitigé, puis pris le chemin de la hausse dans les premiers échanges: le Dow Jones prenait 0,19%, le S&P 500 0,21% et le Nasdaq 0,27% vers 13H45 GMT.

Les Bourses européennes repassaient dans le vert: Paris gagne 0,55%, Francfort 0,17%, Londres 0,08%.

Le seul indicateur attendu lundi, le baromètre IFO du moral des entrepreneurs en Allemagne en juin, a poursuivi sa baisse, illustrant la récession qui s'installe dans la première économie européenne.

"L'activité mondiale semble ralentir plus nettement à l'approche de l'été car le rebond de l'activité dans les services s'essouffle et la conjoncture en dehors des Etats-Unis se détériore nettement", observe Xavier Chapard, membre de l'équipe recherche et stratégie de La Banque postale AM.

Les investisseurs continuent aussi d'avoir en mémoire les décisions et commentaires des banques centrales dans le monde lors des quinze derniers jours.

Le président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Jerome Powell, a averti la semaine dernière que de nouvelles hausses de taux étaient à attendre cette année pour tenter de contenir l'inflation, tandis que plusieurs banques centrales en Europe ont surpris les marchés avec des resserrements monétaires plus aggressifs que prévu.

Ces évènement ont "créé l'impression qu'une grande vague de resserrement supplémentaire est à venir dans l'économie mondiale, ce qui réduit à néant les espoirs que le +pic+" des taux d'intérêt "est en vue", souligne Gilles Moëc, chef économiste d'Axa IM. Pourtant, il pointe l'apparition "de nouvelles fissures" dans l'économie mondiale.

La Banque centrale européenne (BCE) tient son forum annuel sur le thème de la stabilité économique à l'épreuve de la forte inflation jusqu'au 28 juin, à Sintra au Portugal. Les déclarations des responsables des principales banques centrales seront à nouveau surveillées par les investisseurs.

Sur le marché obligataire, les rendement des emprunts d'État étaient presque stables. Le taux américain à 10 ans ressortait à 3,72% vers 13H35 GMT, contre 3,73% à la clôture de vendredi, et le taux à 2 ans à 4,74%, tout comme vendredi. En Europe, l'intérêt de l'emprunt allemand à 10 ans s'élevait à 2,23% contre 2,35%.

Aston Martin et Lucid s'entraident

Le constructeur britannique de voitures de luxe Aston Martin a annoncé lundi "un accord d'approvisionnement stratégique" avec le fabricant américano-saoudien de véhicules électriques Lucid pour créer des véhicules électriques "ultra-luxe à haute performance", selon un communiqué.

L'annonce faisait s'envoler le titre d'Aston Martin, qui grimpait de 10,45% mais aussi celui de Lucid (+9,05% à Wall Street).

Braemar en eaux troubles

Le courtier maritime Braemar dévissait de 17% à Londres après avoir annoncé un retard de publication de son résultat annuel en raison d'une enquête de ses auditeurs sur une ancienne transaction de 3 millions de dollars, et la suspension de son action à compter du 3 juillet.

Hausse du pétrole, de l'euro et du bitcoin

Les prix du pétrole étaient en baisse, les gains provoqués par la mutinerie du groupe paramilitaire Wagner en Russie restant effacés par un contexte économique morose, défavorable à la demande mondiale.

La rebellion, qui a duré 24 heures, "restera probablement largement ignorée par les investisseurs, à moins qu'il n'y ait de nouveaux développements susceptibles de changer le cours de la guerre en Ukraine", estime Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote.

Vers 13H30 GMT, le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août, reculait de 0,25% à 73,66 dollars.

Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) pour livraison le même mois, cédait 0,45% à 68,85 dollars.

L'euro grappillait 0,19% à 1,0915 dollar.

Le bitcoin avançait de 0,32% à 30.480 dollars.

