Petit rebond attendu des marchés européens, LVMH et Esker en vedette

(AOF) - Les Bourses européennes devraient légèrement progresser à l'ouverture de cette séance ce mercredi, toujours sur fond de tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Le CAC 40 gagnerait 0,31%. Côté statistiques, les prix à la consommation ralentissent en mars au Royaume-Uni. Les données sur l'inflation en mars en zone euro seront publiées à 11h. Côté valeurs, LVMH a annoncé hier un ralentissement de la croissance de ses ventes au premier trimestre. Elles se replient de 2% en données publiées. En outre, le chiffre d'affaires Esker a progressé de 12%. Ces informations vont faire réagir les marchés.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Esker

Au cours du premier trimestre de l'exercice 2024, le chiffre d'affaires consolidé d'Esker atteint 47,7 millions d'euros, enregistrant une croissance de 12% en données publiées et à taux de change et périmètre constants, par rapport à la même période de l'exercice précédent. Esker réalise à nouveau le meilleur trimestre de son histoire. La principale contribution à cette performance provient du chiffre d'affaires SaaS qui affiche une croissance de 12% en données publiées et à taux de change et périmètre constants.

LVMH

LVMH réalise au premier trimestre 2024 des ventes de 20,7 milliards d'euros. Sur cette période, la croissance organique de ses ventes s'établit à 3%, malgré un contexte géopolitique et économique qui demeure incertain. En données publiées, les revenus ont reculé de 2% par rapport au premier trimestre 2023 (21,03 milliards d'euros). "L'Europe et les Etats-Unis sont en progression à devises et périmètre comparables sur le trimestre ; le Japon réalise une croissance à deux chiffres de ses ventes", précise le géant du luxe.

Vinci Airports

Les aéroports du réseau Vinci Airports ont accueilli au premier trimestre 2024 plus de 62 millions de passagers, soit une croissance de 12% par rapport à 2023 (+0,6% par rapport à 2019). Le trafic global de Vinci Airports dépasse légèrement celui de 2019 pour le deuxième trimestre consécutif, notamment grâce à de très bons résultats au Portugal, en Serbie, en République dominicaine et au Costa Rica. En France, le trafic à l’aéroport de Nantes a été particulièrement dynamique sur ce trimestre, notamment à l’international, grâce aux capacités en hausse de compagnies low-cost.

Virbac

Au premier trimestre, le chiffre d’affaires de Virbac s’établit à 345,7 millions d’euros, en hausse de 9,8% à taux réels par rapport à la même période de 2023. Le spécialiste de la santé animale précise qu’après retraitement de l’impact défavorable issu de l’évolution des parités monétaires, la croissance du chiffre d’affaires sur la période atteint 10,8%. L'intégration de la société Globion acquise en Inde en novembre dernier contribue à hauteur de 1,1 point de croissance. Hors acquisition et à taux de change constants, la croissance du chiffre d’affaires est de 9,7%.

Les chiffres macroéconomiques

En rythme annuel, au Royaume-Uni, les prix à la consommation ralentissent de 3,2% en mars après 3,4% en février. Ils étaient attendus à 3,1% En rythme mensuel, l'inflation ressort à 0,6% en mars comme le mois précédent.

Les données sur l'inflation en mars en zone euro seront publiées à 11h.

Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de pétrole aux Etats-Unis seront publiées à 16h30.

Aux Etats-Unis, le Livre Beige de la Fed sur la santé de l'économie sera dévoilé à 20h.

Vers 8h30, l'euro perd 0,02% à 1,0615 dollar.

Hier à Paris

Les indices européens ont fini nettement dans le rouge, face à l'intensification des tensions au Moyen-Orient. Ils sont également pénalisés par la poursuite de la hausse des taux longs aux Etats-Unis. En Chine, la croissance en rythme annuel au premier trimestre est supérieure aux attentes : 5,3% contre 4,8%. Côté valeurs, le titre Amundi s'est replié alors que le gestionnaire d'actifs va prendre une participation de 26,1% dans le gérant américain Victory Capital. Le CAC 40 a cédé 1,40% à 7932 points. L'Eurostoxx 50 a perdu 1,47% à 4911 points.

Hier à Wall Street

Face à l'intensification des tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les marchés américains ont clôturé en ordre dispersé. Côté statistiques, aux Etats-Unis, les permis de construire et les mises en chantier ont été inférieurs aux attentes en mars. Les taux restent cependant sous tension avec un dix ans américain en hausse de plus de 11 points de base à 4,63%. Côté valeurs, l'action Morgan Stanley a progressé après une hausse de ses bénéfices et de ses revenus. Le Dow Jones a gagné de 0,17% à 37 798 points alors que le Nasdaq a perdu 0,12% à 15 865 points.