Petit coup de boost (éphémère) pour l’euro

(AOF) - Evoluant dans le rouge dans la matinée, l’euro s’est vivement redressé (et même repassé dans le vert) en début d’après-midi alors que la Banque centrale européenne a adopté un ton plus « hawkish » que prévu. Dans un contexte marqué par de fortes pressions inflationnistes, l’institution a annoncé l’accélération de la baisse de ses achats d’actifs et laissé la porte ouverte à une possible remontée des taux en fin d’année.

Ce coup de boost donné à l'euro s'est toutefois révélé bien éphémère, la devise européenne cédant en fin d'après-midi 0,55% à 1,1011 dollar.

Il faut dire qu'aucun progrès n'a été accompli concernant un cessez-le feu entre la Russie et l'Ukraine. Une guerre qui fait flamber les cours des matières premières et promet des lendemains difficiles aux économies européennes.