Peter de Coensel devient CEO de Degroof Petercam AM

(AOF) - Le Conseil d’administration de Degroof Petercam Asset Management (DPAM) a confirmé sa décision de nommer Peter de Coensel au poste de Chief Executive Officer (CEO) de DPAM. Jusqu’ici, il occupait le poste de Chief Investment Officer (CIO) Fixed Income et était membre du Comité de direction et Conseil d’administration. Il succède à Hugo Lasat qui devient CEO de Degroof Petercam, société mère de DPAM, et qui prendra la présidence du Conseil d’administration.

Suite à cette évolution, Sam Vereecke, gestionnaire obligataire Senior, assumera les responsabilités de Peter et est par conséquent nommé CIO Fixed Income. En anticipation de ces événements, les équipes se sont récemment organisées afin de garantir la qualité et continuité de nos stratégies et approche d'investissement.

Peter De Coensel est une gestionnaire chevronné avec 30 ans d'expérience. Il a rejoint DPAM en 2009 en tant que gestionnaire avant de devenir CIO et membre du Comité de direction et du Conseil d'administration de DPAM. Peter est détenteur d'un Master en sciences économiques appliquées de l'Université Catholique de Leuven, ainsi que d'un post-graduat de l'Université Libre de Bruxelles en économie européenne.

Sam Vereecke, CFA, compte quant à lui 23 ans d'expérience. Il a lui aussi rejoint DPAM en 2009 en tant que gestionnaire Fixed Income. Il est détenteur d'un Master en mathématiques de l'Université de Gand, d'un doctorat en mathématiques de l'Université du Sussex et d'un MBA de l'IESE Business School en Espagne.