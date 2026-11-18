Pete Hegseth, à Caracas, annonce la signature d'un accord de partenariat militaire entre les États-Unis et le Venezuela

Le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a annoncé mercredi un nouvel accord de coopération militaire avec le Venezuela, à l'occasion de sa première visite dans le pays depuis que les forces spéciales américaines ont destitué le président Nicolas Maduro lors d'un raid mené en janvier à Caracas.

Hegseth a annoncé cet accord aux côtés de la présidente par intérim Delcy Rodriguez , qui l’a accueilli au palais présidentiel. Il a précisé que cet accord portait sur la formation conjointe, le partage de renseignements et d’autres aspects de la coopération militaire entre les États-Unis et le Venezuela. Rodriguez a déclaré que cet accord aiderait à faire face aux « menaces communes » et à renforcer la formation des forces armées vénézuéliennes.

Hegseth a déclaré que ce partenariat marquerait le début d’une intensification significative des actions conjointes contre les groupes de trafiquants de drogue.

"Aux narco-terroristes qui ont fait de ce pays un refuge, votre heure a sonné. Nous vous traquerons. Nous vous trouverons. Et nous vous tuerons", a déclaré Hegseth depuis l’ambassade des États-Unis.

Washington exerce déjà une influence croissante au Venezuela, en particulier dans le secteur pétrolier. Depuis la destitution de Maduro, les responsables américains ont agi rapidement pour façonner l’avenir du pays, en mettant l’accent sur la politique énergétique et l’ des investissements.

Ce rôle s’est considérablement renforcé en août dans le cadre d’un accord accordant au producteur North American Blue Energy Partners (NABEP) un accès à long terme à 17 gisements pétroliers qui contiennent environ un cinquième des réserves pétrolières du pays , grâce à un partenariat avec le gouvernement américain. Les États-Unis se sont assurés une participation de 35 % dans la société mère de NABEP, une part garantie de la production et des droits de préemption sur le reste.

Le voyage de Hegseth au Venezuela a eu lieu deux semaines après que la colère des électeurs face à la guerre contre l’Iran a contribué à la défaite électorale du Parti républicain du président Donald Trump au Congrès. Ce conflit impopulaire, qui dure depuis près de neuf mois, a fait grimper les prix de l’essence aux États-Unis et dans le monde entier, l’Iran tirant sur les pétroliers transitant par le détroit d’Ormuz au large de ses côtes.

Hegseth, qui a qualifié la guerre contre l’Iran de « courageuse », a déclaré que l’accord pétrolier avec le Venezuela « fait du détroit d’Ormuz un facteur négligeable pour l’hémisphère occidental ».

LA NABEP PRÉVOIT D'AUGMENTER SA PRODUCTION PÉTROLIÈRE

Alejandro Betancourt, l’homme d’affaires vénézuélien qui contrôle NABEP et qui a joué un rôle central dans l’accord , a déclaré aux journalistes qu’il avait discuté de l’avancement de la coopération pétrolière avec Hegseth, ajoutant que NABEP prévoyait de produire plus de 250 000 barils de pétrole par jour d’ici la fin de l’année, alors que la société s’apprête à mettre en service 10 groupes de puits. Cela représenterait une augmentation par rapport aux 224 000 barils par jour produits à la mi-octobre, selon les chiffres de la société.

L'escale de Hegseth à Caracas s'inscrivait au début d'un voyage en Amérique latine. Il était attendu mercredi en Colombie pour livrer du matériel militaire et discuter de la coopération en matière de sécurité avec Bogota.

Le ministre colombien de la Défense a déclaré que Hegseth devait remettre un avion Hercules C-130 de Lockheed Martin N> et discuter du soutien américain alors que la Colombie lutte contre les groupes de trafiquants de drogue et d’autres groupes armés illégaux.

En août, Hegseth avait évoqué la possibilité de frappes conjointes contre des groupes armés colombiens .

La politique de Trump envers l’Amérique latine s’est considérablement étendue au-delà de son objectif initial, qui était le canal de Panama. Plus de 200 personnes ont été tuées depuis le lancement, l’année dernière, des frappes militaires américaines contre des bateaux soupçonnés de servir au trafic de drogue.

S’adressant à l’assemblée réunie à Caracas, Hegseth a invoqué une version réactualisée de la doctrine Monroe, cette politique du XIXe siècle affirmant la primauté des États-Unis sur l’ensemble des Amériques, que les détracteurs associent à des décennies d’intervention américaine.

Il l’a baptisée "doctrine Donroe" — un jeu de mots sur le nom de Trump.

"Voilà ce qu’est la doctrine Donroe. Le Venezuela est passé du statut de menace régionale la plus agressive à celui de partenaire de sécurité docile, en passe de reconstruire son armée aux côtés des États-Unis", a déclaré Hegseth.