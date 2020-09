Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Peste porcine-Les producteurs allemands redoutent une interdiction totale de leurs exportations Reuters • 11/09/2020 à 12:51









HAMBOURG, 11 septembre (Reuters) - Le président de la Confédération allemande des agriculteurs (DBV) a demandé vendredi à la Chine de n'imposer que des restrictions limitées et localisées et non une interdiction totale sur les importations des produits porcins allemands. L'Allemagne a confirmé la veille un premier cas de peste porcine africaine sur un sanglier, et non un animal d'élevage, dans le Land de Brandebourg situé à la frontière avec la Pologne. La peste porcine africaine n'est pas dangereuse pour l'homme mais elle peut être mortelle pour les porcs et certains pays interdisent les importations de porcs en provenance de régions où elle est signalée. L'Allemagne, premier producteur de porc d'Europe, écoule une grande partie de sa production sur les marchés asiatiques, notamment en Chine, qui a importé l'an dernier 1,2 milliard de dollars de viande porcine d'origine allemande. Selon le président de la DBV, Joachim Rukwied, les éleveurs allemands craignent particulièrement que la peste porcine "n'entraîne l'effondrement du marché asiatique". "J'espère que le marché chinois restera ouvert et que la Chine adoptera une façon de procéder similaire à celle de l'Union européenne avec une approche régionalisée, dans laquelle seule la viande de la région touchée ne peut être exportée vers un pays de l'UE", a-t-l ajouté sur l'antenne de la chaîne de télévision allemande ARD, La Corée du Sud, le deuxième acheteur de viande de porc en provenance de l'Allemagne sans compter l'UE, a immédiatement suspendu ses importations jeudi. Des cas de peste porcine africaine ont été recensés récemment dans une dizaine de pays européens sur des animaux sauvages. La propagation du virus aux porcs d'élevage est désormais la plus grande crainte des producteurs. (Michael Hogan version française Diana Mandiá, édité par Henri-Pierre André)

