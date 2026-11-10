Pessimiste sur le luxe, Berenberg conseille de vendre le rebond

Berenberg se montre toujours aussi prudent sur les valeurs du luxe, avertissant que le ralentissement de la demande actuellement constaté en Chine ne relève pas d'un simple trou d'air conjoncturel mais qu'il s'apparente plutôt à un défi structurel de long terme pour le secteur.

Dans une étude publiée dans la matinée, la banque allemande compare la situation actuelle des géants du luxe à celle traversée par les banques européennes au cours de la décennie 2010: tant que les vents contraires ne s'atténueront pas, les niveaux de valorisation - même jugés bas - ne suffiront pas à enrayer leur plongeon en Bourse.

Non seulement les valorisations actuelles n'offrent aucun filet de sécurité pour les investisseurs, mais les pressions qui s'exercent sur les ventes devraient continuer de peser lourdement sur les performances du quatrième trimestre, prévient l'établissement germanique, qui note que le consensus de marché pourrait encore être revu à la baisse.

Face à cette configuration, amplifiée par les turbulences qui frappent l'IA et leur impact sur l'effet richesse des consommateurs fortunés, la stratégie recommandée par la banque d'investissement reste sans équivoque : vendre tout rebond éventuel.

Le risque baissier persiste

A l'instar des valeurs bancaires post-crise financière, les marchés baissiers structurels dans le luxe sont régulièrement ponctués de hausses brèves et marquées, alimentées par des regains d'optimisme éphémères, rappellent ses analystes.

Toutefois, en l'absence d'une inflexion claire de la demande en Chine ou de la part des consommateurs dits "aspirationnels" (classe moyenne) et de la génération Z, ils disent ne percevoir aucune issue à cette tendance baissière.

Berenberg met en garde contre la persistance de risques de détérioration des estimations établies sur les valeurs du secteur et prévient que les valorisations boursières pourraient chuter bien plus bas qu'anticipé par les marchés.

Sa recommandation sur Kering est à vendre, mais les titres Burberry, Hermès, LVMH et Richemont sont conseillés à conserver. Sa seule opinion à l'achat concerne le spécialiste italien du cachemire Brunello Cucinelli.

En Bourse, Kering avançait de 1,2% mardi matin, tout comme les titres Hermès ( 1,7%) et LVMH ( 1%).

L'indice sectoriel STOXX Europe Luxury 10 a rebondi de plus de 8% sur le mois écoulé, mais recule encore de plus de 25% depuis le début de l'année.