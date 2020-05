Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Perte nette au S1 pour Elior avec la crise du coronavirus Reuters • 27/05/2020 à 07:33









27 mai (Reuters) - Elior Group SA ELIOR.PA : * ELIOR-CHIFFRE D'AFFAIRES DE 2,46 MDS D'EUROS AU S1 2019-2020, EN BAISSE DE 6,2% EN ORGANIQUE PAR RAPPORT AU S1 2018-2019 * ELIOR-EBITA AJUSTÉ À 52 MLNS D'EUROS AU S1 CONTRE 122 MLNS D'EUROS UN AN PLUS TÔT * ELIOR-IMPACT DU COVID-19 ESTIMÉ À 157 MLNS D'EUROS SUR LE CA ET À 70 MLNS D'EUROS SUR L'EBITA AJUSTÉ AU S1 * ELIOR-PERTE NETTE PART DU GROUPE DE 17 MLNS D'EUROS AU S1 CONTRE L'ÉQUILIBRE UN AN PLUS TÔT * ELIOR-L'IMPACT SUR L'EBITA AJUSTÉ DE LA PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES LIÉE AU CORONAVIRUS DEVRAIT ÊTRE D'ENVIRON 30% POUR L'ENSEMBLE DE L'ANNÉE 2019-2020 (Bureau de Paris)

Valeurs associées ELIOR GROUP Euronext Paris 0.00%