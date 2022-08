Perte de 13 400 emplois en France dans le secteur privé en juillet

" Les services financiers et services aux entreprises ont enregistré des créations d'emplois mais insuffisantes pour compenser les fortes baisses des autres secteurs".

" La situation a changé par rapport au mois dernier avec un mois de juillet marqué par la perte d'emplois dans l'hôtellerie et la restauration qui représentent l'essentiel des emplois perdus dans le mois", déclare Nela Richardson, Economiste en Chef chez ADP.

(AOF) - Le secteur privé en France a perdu 13 400 emplois entre juin et juillet 2022, selon les résultats du Rapport National sur l’Emploi en France d’ADP. Ce rapport mesure chaque mois la croissance de l'emploi salarié du secteur privé - hors agriculture - en France métropolitaine.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.