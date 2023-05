Perspectives 2023 : Pimco privilégie les obligations, jugeant les actions survalorisées

Pour lui, " la résilience globale observée sur les marchés des actions en 2023 s'estomperait en cas de ralentissement " car " les attentes en matière de bénéfices semblent trop élevées et les valorisations trop importantes ".

" Les rendements de départ semblent compétitifs et nous privilégions la duration de haute qualité et les expositions liquides au crédit, ainsi que les titres adossés à des créances hypothécaires d'agences américaines " ajoute le gérant.

(AOF) - « Pause ou pivot, regardez les obligations ». Dans la présentation de ses perspectives en matière d'allocation d'actifs pour les 6 à 12 prochains mois, publiées en début semaine, Pimco estime que la Réserve fédérale américaine « devrait faire une pause au sommet de son cycle de taux d'intérêt plutôt que de s'orienter rapidement vers des réductions de taux ». Quoiqu’il en soit, souligne-t-il, Pimco privilégiera les obligations pour "leur diversification, la préservation du capital et les opportunités de hausse".

