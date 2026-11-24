Jensen Huang a fait lundi un retour triomphal au siège de Nvidia NVDA.O à Santa Clara, en Californie, moins de deux semaines après avoir démissionné de son poste de directeur général à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une femme soupçonnée d’être une espionne au service de la Chine.

Vêtu de sa veste en cuir noire emblématique, la main sur le cœur, le directeur général de 63 ans a souri aux employés enthousiastes qui remplissaient l’atrium et se pressaient sur les balcons au-dessus.

Le président américain Donald Trump — qui a joué un rôle déterminant dans le retour de Huang — n’a pas tari d’éloges à son égard, tandis qu’Elon Musk , autre icône du secteur technologique, a salué son retour. L’action Nvidia a bondi de 31,5 %, entraînant une reprise plus générale à Wall Street .

La réintégration rapide de Jensen Huang à la tête du fabricant de puces qu’il a cofondé il y a plus de trois décennies est l’histoire d’un retour en force spectaculaire, qui souligne son influence sur Washington, les marchés, le secteur de l’IA et la géopolitique.

"Pour les investisseurs du secteur technologique, Jensen est plus important qu’Elvis", a déclaré Eric Schiffer, président de la société de capital-investissement Patriarch Organization, basée à Los Angeles.

Véritable pilier de l’essor de l’IA, le rôle de Huang dépasse largement celui de directeur général de Nvidia. En entretenant des relations avec des législateurs, des partenaires, des clients et des fournisseurs à travers le monde, Huang a financé l’expansion massive du secteur. Des milliardaires tels que Larry Ellison, président d’Oracle ORCL.N , et Musk en sont venus à "supplier Jensen de leur fournir des GPU", a déclaré Ellison en 2024.

Traité comme une rock star en Asie, Jensen Huang a été pris d’assaut par des fans dans les rues de Taipei et de Séoul, qui lui demandaient de signer des livres, des affiches et même leur corps.

Mais malgré son retour spectaculaire, des questions subsistent concernant les chèques colossaux que Huang a signés en faveur de start-ups spécialisées dans l’IA, lesquelles ont à leur tour acheté des puces Nvidia.

Avant sa démission, Huang faisait déjà face à des appels lui demandant de réduire cette pratique consistant à soutenir la croissance de Nvidia avec les flux de trésorerie de l’entreprise elle-même, ce qui, selon de nombreux acteurs de Wall Street, créait un réseau risqué de financement circulaire. Huang avait rejeté cette critique, affirmant que Nvidia finançait une demande réelle.

Son départ avait soulevé la question de savoir si l’écosystème de l’IA et des entreprises telles que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O continueraient à prospérer sans Huang. Leurs actions ont bondi lundi.

"On voit bien à quel point un seul homme incarnait cette industrie. Il part, et tout part en vrille. Et tout à coup, il revient, et tout rebondit", a déclaré Bill Gunderson, associé chez GCG Advisory Partners.

"TROP IMPORTANT POUR ÊTRE LICENCIÉ"

Huang est le cinquième actionnaire de Nvidia, avec une participation d’environ 3,6 %, mais il ne détient pas d’actions à droit de vote privilégié qui confèrent à des fondateurs tels que Mark Zuckerberg de Meta Platforms META.O et Musk de SpaceX SPCX.O le contrôle effectif de leurs entreprises.

Huang est connu pour son style de gestion très impliqué: il se penche personnellement sur les problèmes rencontrés chez Nvidia et supervise une soixantaine de collaborateurs directs, presque tous occupant des postes d’ingénierie, notamment des experts en puces mémoire, en réseaux, en graphisme et en processeurs centraux.

"Les organigrammes de nombreuses entreprises se ressemblent tous. Et cela n’a aucun sens à mes yeux. L’architecture de l’entreprise devrait refléter l’environnement dans lequel elle évolue", a déclaré Huang lors d’un podcast en mars.

Il s’est profondément impliqué dans les start-ups dans lesquelles Nvidia a investi, les aidant à conquérir des clients, et a même participé à des appels de fonds pour attirer des investisseurs, selon des fondateurs de start-ups, des investisseurs en capital-risque et un ancien employé de Nvidia.

L’influence de Huang s’est manifestée lundi après que Donald Trump a déclaré qu’il avait joué un rôle clé dans le retour de Huang, apportant ainsi son soutien au directeur général éclaboussé par le scandale. "Il n’a rien fait de mal", a déclaré Donald Trump lundi, qualifiant Huang de "génie".

Le retour de Huang en a déconcerté plus d’un, et des législateurs américains des deux partis se sont vivement opposés à sa réintégration. Mais cela a également renforcé l’idée selon laquelle certains directeurs généraux du secteur technologique étaient considérés comme irremplaçables, ce qui représente un risque majeur pour une entreprise essentielle à l’industrie de l’IA.

"Lorsque le directeur général est trop important pour être licencié, le rôle du conseil d’administration n’est pas de le licencier. C’est de le mettre sous surveillance", a déclaré Nada Kakabadse, professeure de gouvernance d’entreprise et d’éthique à la Henley Business School, en Grande-Bretagne.