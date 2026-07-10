PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Le pari risqué d'un milliardaire sud-coréen porte ses fruits : SK Hynix fait son entrée à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le président de SK, Chey, transforme SK Hynix, autrefois en queue de peloton, en géant de l'IA

* SK Hynix mise sur les mémoires HBM, malgré le scepticisme initial, y compris parmi les membres du conseil d'administration

* Huang, directeur général de Nvidia, affirme que SK est son principal partenaire en matière de mémoire

(Ajout d'illustrations) par Hyunjoo Jin

Lorsque le milliardaire sud-coréen Chey Tae-won assistera vendredi à la cérémonie d’ouverture de la séance marquant l’introduction en bourse de SK Hynix sur le Nasdaq, d’une valeur de 26,5 milliards de dollars , cela marquera l’aboutissement d’un pari que beaucoup considéraient autrefois comme risqué: l’acquisition d’un fabricant de puces déficitaire qui est depuis devenu un géant de l’IA.

L’acquisition d’Hynix par le groupe SK en 2012 était perçue comme problématique, même au sein du conglomérat: les puces mémoire sont un secteur cyclique et à forte intensité capitalistique, et l’entreprise était déficitaire tout en étant à la traîne derrière Samsung Electronics 005930.KS en termes de parts de marché et de technologie. Mais sous la direction de Chey, soucieux de prendre l’avantage sur Samsung, SK Hynix a passé plus d’une décennie à miser sur les puces de mémoire à haute bande passante (HBM), une technologie de niche à l’époque. Ce pari s’est avéré payant, puisque la technologie HBM est devenue un composant essentiel des accélérateurs d’IA de Nvidia NVDA.O , permettant ainsi à SK Hynix de s’imposer comme le plus grand producteur mondial de ces puces. “SK est notre principal partenaire en matière de mémoire. Sans le partenariat avec SK, le secteur de l’IA tel qu’il existe aujourd’hui ne se serait pas développé de manière aussi spectaculaire”, a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, aux journalistes à Séoul en juin, aux côtés de Chey, âgé de 65 ans.

Kim Dae-il, ancien membre du conseil d’administration de SK Hynix et professeur d’économie à l’Université nationale de Séoul, a expliqué que Chey avait promu des cadres issus de Hynix plutôt que de faire venir des dirigeants du groupe SK. Il a rendu hommage à Park Sung-wook, ingénieur en puces de longue date nommé directeur général en 2013, pour avoir refusé d’abandonner la technologie HBM malgré le scepticisme des membres du conseil d’administration.

« L’ascension de SK Hynix à cette position s’est accompagnée d’investissements colossaux. En fin de compte, le mérite du président Chey réside dans le fait d’avoir fait les bons choix et d’avoir mis les bonnes personnes en place », a déclaré M. Kim.

SK Hynix et le groupe SK n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

INQUIÉTUDES FACE AU RALENTISSEMENT DES DÉPENSES EN IA

Pourtant, alors même que SK Hynix surfe sur la vague de l’IA, M. Chey, qui a étudié la physique à l’université de Corée et suivi des études de troisième cycle en économie à l’université de Chicago, est confronté à des inquiétudes croissantes quant au fait que la demande pourrait ne pas suivre le rythme de la flambée des prix de la mémoire.

« Nous sommes confrontés à une pénurie d’offres de mémoire, ce qui, d’une certaine manière, est un problème bienvenu pour moi », a déclaré M. Chey lors d’un discours en avril.

“Les gens pourraient dire: ‘N’est-ce pas une bonne chose, puisque vous gagnez beaucoup d’argent?’ Mais cette situation ne peut pas durer éternellement”, a-t-il ajouté. La semaine dernière, SK Hynix et Samsung ont toutes deux annoncé leur intention d’investir des centaines de milliards de dollars dans de nouvelles usines de puces en Corée du Sud afin de répondre à la demande en forte hausse, après que le président Lee Jae Myung eut appelé à prendre des mesures pour réduire les disparités économiques régionales. Mais ces projets d’expansion ont également suscité des inquiétudes quant à une éventuelle offre excédentaire dans le secteur hautement cyclique de la mémoire. Chey, président du groupe SK, un conglomérat tentaculaire dont les activités s'étendent des télécommunications au raffinage et à la construction, n'est pas actionnaire direct de SK Hynix. Il est toutefois le principal actionnaire de SK Inc 034730.KS , qui détient une participation de 32 % dans SK Square

402340.KS , le premier actionnaire de SK Hynix. Sa fortune est estimée à 5,4 milliards de dollars, selon Forbes.

UN CAS À PART

La notoriété de Chey reflète un style qui le distingue de nombreux magnats sud-coréens, qui évitent généralement de se mettre en avant.

Sa carrière a été marquée à plusieurs reprises par des controverses et des revers personnels. Pourtant, alors que SK Hynix occupe le devant de la scène dans le boom de l’IA, l’héritage de cet homme d’affaires, autrefois critiqué pour avoir racheté un fabricant de puces en difficulté, s’inscrit de plus en plus dans l’un des paris les plus fructueux de l’histoire des entreprises sud-coréennes.

En 2015, Chey a adressé une lettre à un journal local dans laquelle il admettait publiquement s’être séparé de son épouse de l’époque et avoir eu un enfant avec une autre femme qui lui apportait un réconfort émotionnel.

Cette lettre, d’une franchise inhabituelle pour un dirigeant de chaebol coréen, a divisé l’opinion publique dans une société où les relations extraconjugales restent profondément stigmatisées. Chey est aujourd’hui engagé dans un procès acrimonieux concernant le règlement de son divorce , avec des centaines de millions de dollars en jeu dans une affaire qui pourrait avoir des répercussions sur la propriété du deuxième plus grand conglomérat sud-coréen après le groupe Samsung.

Sa carrière n’a pas non plus été exempte de controverses. Chey a passé plus de deux ans en prison pour détournement de fonds de l’entreprise avant de bénéficier d’une grâce présidentielle en 2015. À l’époque, le gouvernement avait déclaré que la décision de libérer Chey et d’autres chefs d’entreprise visait à leur donner une chance de contribuer au développement de l’économie du pays.

(1 $ = 1.503,7700 won)