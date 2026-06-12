PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-L'introduction en bourse de SpaceX fait d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde

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* L'influence de Musk s'étend à l'automobile, à l'espace, à l'IA et aux réseaux sociaux

* Les démêlés judiciaires de Tesla et la rémunération de son directeur général ont suscité des inquiétudes chez les actionnaires

* Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan, qualifie désormais Musk d'« Einstein » après leurs différends passés

par Manya Saini, Niket Nishant et Akash Sriram

Peu de chefs d'entreprise sont aussi profondément ancrés dans la culture populaire qu'Elon Musk , cet entrepreneur ambitieux devenu une figure centrale de la culture Internet et qui a amassé une fortune qui a fait de lui le premier « trillionnaire » au monde . À une époque où les inquiétudes concernant les inégalités sont vives et où l'attitude du public envers les ultra-riches s'est détériorée , Musk a réussi à conserver un public fidèle malgré sa fortune stratosphérique et sans le charisme populaire qui a rendu d'autres magnats, tels que Warren Buffett, si attachants aux yeux du grand public. Alors que ses admirateurs considèrent le franc-parler de Musk comme l’un de ses atouts, ses détracteurs l’accusent d’exercer un pouvoir digne d’un oligarque, s’inquiètent de la gouvernance au sein de ses entreprises et s’opposent à ses interventions politiques de plus en plus partisanes. Pourtant, SpaceX , cette vaste entreprise spécialisée dans les fusées, les satellites et l’IA qui, avec le constructeur de voitures électriques Tesla, forme le cœur de l’empire de Musk, a levé un montant record de 75 milliards de dollars lors de son introduction en bourse jeudi, soulignant l’enthousiasme des investisseurs pour ses projets d’entreprise. Avant la vente des actions, Forbes estimait sa fortune à environ 780 milliards de dollars, bien devant le deuxième sur la liste, le cofondateur d’Alphabet Larry Page.

« La deuxième personne la plus riche oscille autour de 300 milliards de dollars, soit moins d’un tiers de ce que Musk pourrait valoir demain », a déclaré Matt Durot, rédacteur en chef adjoint de Forbes Wealth. « Et une seule autre personne, (Larry Ellison, fondateur d’Oracle), a jamais atteint une fortune de 400 milliards de dollars. »

La majeure partie de la fortune de Musk repose désormais sur SpaceX, dont il détient une participation d’une valeur d’environ 866 milliards de dollars. Avec Tesla et le reste de ses actifs, sa fortune dépassera 1 100 milliards de dollars lorsque l’action commencera à être négociée vendredi, selon les calculs de Forbes et de Reuters basés sur les documents déposés par l’entreprise.

Musk s’est fait connaître grâce à Tesla TSLA.O et SpaceX avant d’étendre son influence avec l’acquisition, pour 44 milliards de dollars, de la plateforme de réseaux sociaux Twitter en 2022. Cette opération lui a ouvert un accès direct à des centaines de millions d’utilisateurs et a fait de lui une voix influente sur des sujets allant de la politique et de l’immigration aux dépenses publiques et à la liberté d’expression.

Son entrée en politique, en particulier son rôle au sein du Département de l'efficacité gouvernementale du président américain Donald Trump l'année dernière, a été l'une de ses initiatives les plus controversées . Les retombées politiques ont coïncidé avec un fléchissement des ventes de Tesla sur plusieurs marchés internationaux en 2025, alors que des manifestations et des boycotts de consommateurs visaient le constructeur de véhicules électriques.

LA PRIME D'ELON

Musk, 54 ans, est né à Pretoria, en Afrique du Sud, d’une mère canadienne et d’un père sud-africain. Il a étudié à l’université de Pennsylvanie, où il a obtenu son diplôme en 1997. Il a pris la direction de Tesla en 2008, convaincu que les véhicules électriques pouvaient allier hautes performances et fonctionnalités logicielles, contribuant ainsi à redéfinir l’industrie automobile mondiale. Certains observateurs du secteur automobile affirment que le succès de Tesla – et sa capitalisation boursière de plus de mille milliards de dollars – a incité les constructeurs traditionnels à se tourner vers les voitures électriques. De nombreux investisseurs parient qu’il pourra réitérer cet exploit dans les domaines de l’espace et de l’intelligence artificielle. Pourtant, SpaceX reste avide de liquidités, et une grande partie de la valorisation de l’entreprise repose sur des technologies qui pourraient mettre des années, voire des décennies, à devenir commercialement viables. Au-delà de Tesla et de SpaceX, Musk a cofondé cinq autres entreprises, dont la start-up de forage de tunnels The Boring Company et le fabricant d’implants cérébraux Neuralink . En tant que directeur général de Tesla, Musk a suscité autant de controverses que d’éloges. On lui attribue le mérite d’avoir fait de Tesla le constructeur automobile le plus valorisé au monde. Les dirigeants des constructeurs automobiles traditionnels ont longtemps minimisé la menace, sceptiques quant à la capacité d’une start-up automobile à trouver le moyen de produire en série des véhicules électriques de manière rentable .

« Il a redonné au monde le respect de l’ingéniosité américaine en matière d’ingénierie automobile », a déclaré Bob Lutz, ancien vice-président de General Motors. Dans le même temps, Tesla a dû faire face à des défis juridiques et aux inquiétudes des actionnaires liées à son célèbre directeur général, en particulier à sa rémunération de 2018 , qui s'élevait alors à 56 milliards de dollars.

L'influence de Musk est devenue si omniprésente que les observateurs du marché ont surnommé le réseau d'entreprises qui l'entoure la « Muskonomie ». Ce phénomène a donné naissance à ce que certains investisseurs appellent la « prime Elon », une surévaluation motivée autant par la confiance dans la vision de Musk que par les indicateurs financiers traditionnels.

« Tout comme Tesla, SpaceX est un pari sur Elon Musk », a déclaré Matt Kennedy, stratège senior chez Renaissance Capital, un fournisseur de recherches axées sur les introductions en bourse et les ETF.

« Une capitalisation boursière de 1 500 à 2 000 milliards de dollars balayerait certainement toutes les méthodologies d’évaluation traditionnelles, et s’apparenterait plutôt à une « prime Elon Musk ». »

MUSK SANS FILTRE

La concentration de l’influence autour d’un seul entrepreneur a amplifié les inquiétudes concernant la gouvernance d’entreprise, les conflits d’intérêts et les risques liés au fait de lier trop étroitement la fortune de l’entreprise à un seul individu.

Au fil des ans, Musk a transformé ses affrontements avec les régulateurs, les milliardaires, les vendeurs à découvert, les journalistes et les médias, y compris Reuters, en batailles publiques récurrentes qui se déroulaient souvent sur les réseaux sociaux. L'alliance de Musk avec Trump a suivi un schéma familier. Après avoir contribué à financer le retour de Trump à la Maison Blanche et occupé un poste de conseiller de haut niveau dans le cadre de l'initiative DOGE de l'administration , Musk est devenu l'un des alliés les plus proches du président dans le monde des affaires.

Cette relation s'est ensuite fracturée en raison de désaccords sur la politique et les dépenses, débouchant sur une querelle publique. Bien que les deux hommes aient depuis adopté un ton plus conciliant, leur brouille a mis en évidence les frontières de plus en plus floues entre l'empire commercial de Musk et ses ambitions politiques.

Pourtant, pour de nombreux investisseurs, les inquiétudes suscitées par le comportement souvent non conventionnel de Musk sont compensées par sa capacité avérée à transformer des idées ambitieuses en certaines des entreprises les plus valorisées au monde.

« Elon est l’Edison de notre époque », a déclaré Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , lors d’une récente conversation avec Musk.

Le banquier, ancien adversaire de Musk dans une longue bataille juridique, est depuis devenu un admirateur. Dimon a déclaré à CNBC l'année dernière que les deux hommes s'étaient « réconciliés » et a salué Musk comme « notre Einstein ».