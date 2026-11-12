PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Jensen Huang quitte ses fonctions : l'architecte très impliqué de l'essor de l'IA

Alors que Jensen Huang utilisait la trésorerie croissante de Nvidia pour financer le boom de l’IA, son implication allait bien au-delà de la simple signature de chèques.

Le directeur général de Nvidia NVDA.O s’est plongé dans les technologies des start-ups, les a aidées à trouver des clients au sein de son entreprise et a même participé à des appels de levée de fonds pour attirer des investisseurs, selon des fondateurs de start-ups, des investisseurs en capital-risque et un ancien employé de Nvidia.

“Nous ne choisissons pas les gagnants. Nous devons soutenir tout le monde”, a déclaré M. Huang lors d’un épisode du podcast “Dwarkesh” en avril.

À 63 ans, il a mis la même intensité au service de la direction de son géant des puces électroniques, dont la valeur s’élève à environ 4 000 milliards de dollars, en supervisant une soixantaine de collaborateurs directs et en s’impliquant personnellement dans les problèmes rencontrés à tous les niveaux de l’entreprise.

Cette approche très impliquée a contribué à faire de lui l’une des figures les plus puissantes du secteur de l’IA, avec une influence s’étendant de la Silicon Valley à Washington, où il a noué des liens étroits avec le président Donald Trump et contribué à façonner la politique américaine en matière d’exportation de puces.

Elle a également fait de lui l’un des grands financiers de l’essor de l’IA, avec des investissements couvrant aussi bien des fournisseurs de services cloud spécialisés dans l’IA, tels que CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O , que des fournisseurs des plus grands laboratoires.

Jusqu’à ce que tout s’effondre jeudi.

Tout d’abord, des informations ont révélé que Huang entretenait une liaison avec une femme d’affaires chinoise que les autorités américaines ont identifiée comme une espionne au service de Pékin. Le conseil d’administration de Nvidia a ouvert une enquête et Huang s’est excusé pour ses actes: “Rien ne peut excuser ce que j’ai fait. Je suis profondément désolé.”

La crise s’est aggravée mercredi après que le New York Times a révélé que Huang avait eu une deuxième liaison, cette fois avec une employée qui relevait directement de lui. Le conseil d’administration s’est réuni plus tard dans la journée et, environ 42 minutes avant l’ouverture de la Bourse jeudi, Nvidia a annoncé que Huang quittait son poste de directeur général.

Ce départ soulève désormais des questions quant à la capacité de Nvidia et de l’écosystème de l’IA qu’il a contribué à bâtir à prospérer sans lui.

“Ce qui m’inquiète le plus, ce ne sont pas les prochains trimestres, mais la prochaine décennie”, a déclaré Dan Sheehan, directeur de la gestion de portefeuille chez Telos Wealth Advisors.

“Trouver quelqu’un capable non seulement de diriger une entreprise exceptionnelle, mais aussi de continuer à innover et à anticiper l’évolution du secteur. C’est un défi tout à fait différent.”

Pour l’instant, Nvidia a nommé Colette Kress, directrice financière, au poste de directeur général par intérim, le temps de trouver un successeur permanent, en envisageant des candidats tant en interne qu’en externe.

Outre Mme Kress, Ian Buck, qui gère les produits matériels et logiciels en tant que responsable des produits pour l’IA à très grande échelle, ainsi que le directeur d’Arm, René Haas, sont considérés comme des candidats potentiels.

Selon les analystes, tout successeur devra allier l’expertise technique nécessaire pour diriger un fabricant de puces de pointe à un réseau solide au sein du secteur ainsi qu’à Washington, où les démocrates contrôlent désormais les deux chambres du Congrès à la suite d’une vague électorale aux élections de mi-mandat marquée par des campagnes menées contre les centres de données.

“En réalité, (it) il sera très difficile de trouver une seule personne pour le remplacer; ainsi, même si je m’attends à un seul directeur général, nous pourrions assister à plusieurs recrutements ou promotions de haut niveau qui prendront en charge différents aspects des fonctions exercées par Jensen”, a déclaré Bob O’Donnell, président et analyste en chef chez TECHnalysis Research.

Au-delà des fonctions opérationnelles, les analystes s’accordent à dire qu’il existe un aspect qui sera bien plus difficile à remplacer: le poids culturel qui a fait de Huang le visage de l’essor de l’IA, avec une influence telle que le simple fait qu’il mentionne une entreprise pouvait faire fluctuer le cours de ses actions.

“Nvidia a perdu l’homme qui a contribué à créer la révolution de l’IA, mais elle n’a pas perdu la technologie qui la sous-tend”, a déclaré M. Sheehan. “Le prochain directeur général hérite d’une entreprise extraordinaire, mais aussi d’un héritage parmi les plus difficiles à assumer de l’histoire des entreprises.”