PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Du physicien anti-guerre au magnat de l'IA, Amodei rend publique son approche en matière de sécurité

Bien avant que Dario Amodei n’entre en conflit avec le Pentagone sur la question de savoir si l’armée américaine pouvait utiliser les modèles d’Anthropic pour une surveillance de masse sur le territoire national et pour des armes entièrement autonomes, il menait déjà un autre combat.

En 2003, au California Institute of Technology, Amodei avait appelé ses camarades de classe à se joindre à lui pour protester contre l’invasion américaine de l’Irak, écrivant dans une tribune libre publiée dans le * * que les citoyens-scientifiques ne devaient pas être « réduits à l’état de techniciens amoraux qui font fonctionner les machines de guerre ».

Jeudi, alors qu’Amodei, âgé de 43 ans, menait sa start-up vers une introduction en bourse qui a permis de lever la somme record de 81 milliards de dollars et de valoriser l’entreprise à environ 1 500 milliards de dollars, cette cotation a scellé sa transformation d’étudiant en physique idéaliste en l’un des gardiens les plus puissants de l’ère de l’IA.

« Nous ne céderons ni aux pressions commerciales ni aux pressions politiques », a déclaré Amodei jeudi au Nasdaq, à New York. « Cette journée place l’entreprise dans une situation financière plus solide, ce qui ne fait que renforcer notre détermination à faire ce qui est juste. »

Au cours de son ascension, Amodei a passé une grande partie de son temps à insister sur la nécessité de freiner une technologie dont il a consacré sa carrière à libérer l’extraordinaire potentiel, et il a désormais fait de son entreprise l’une des plus valorisées de Wall Street. Alors même qu’Anthropic se préparait à son entrée en bourse, Amodei a rédigé en septembre un essai de près de 4 000 mots, dans lequel il mettait en garde contre le risque que les progrès de l’IA ne dépassent le contrôle humain et appelait à un ralentissement de son développement.

Quelques jours plus tard, Anthropic a publié une nouvelle version de l’un de ses modèles les plus puissants, lançant ainsi un défi à son rival OpenAI, où il travaillait avant de démissionner en raison de divergences concernant la sécurité de l’IA.

Dans cet essai, Amodei a nié toute contradiction entre sa quête d’une IA sûre et la course d’Anthropic pour développer les modèles les plus puissants.

« Je suis confronté à cette dualité entre risques et avantages depuis la création d’Anthropic », a-t-il écrit. « Ne pas développer cette technologie prive l’humanité de ses avantages ou revient simplement à livrer l’IA aux mains de pouvoirs autoritaires, tandis que la développer trop rapidement est imprudent. »

Anthropic était une entreprise commercialement viable qui stimulait une « course vers le sommet » en matière de sécurité, a-t-il déclaré.

Cette approche a suscité des critiques tant de la part des partisans de mesures de sécurité renforcées que des dirigeants de la Silicon Valley qui ont mis en garde contre un ralentissement de l’innovation, à l’instar de l’ancien directeur général de Nvidia, Jensen Huang. La détermination d’Amodei à imposer certaines limites à l’IA lui a également valu des ennemis à Washington, ce qui a abouti, au début de cette année, à un bras de fer extraordinaire avec l’administration Trump .

À la suite d’une réunion entre Amodei et le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, le gouvernement a fixé un délai à Anthropic pour accepter les conditions du contrat militaire, ce que l’entreprise a refusé. Cela a conduit le gouvernement à inscrire sa technologie sur une liste noire, une décision que le créateur de Claude a contestée devant les tribunaux.

Anthropic n’a pas souhaité faire de commentaire sur cette affaire.

L’action Anthropic a connu une forte hausse lors de son premier jour de cotation, s’établissant à 111,50 dollars, soit 34 % de plus que le prix d’introduction en bourse de 83 dollars.

LE PRIX DE LA PRUDENCE

Bien que l’introduction en bourse ait dû faire naître des milliers de millionnaires sur le papier , Amodei a déclaré que l’accent mis par l’entreprise sur la sécurité avait eu un coût.

Le mois dernier, il a répondu à un message publié sur X qui remettait en cause le bilan d’Anthropic en matière de sécurité et critiquait une modification apportée à son engagement de suspendre le développement de l’IA si elle ne parvenait pas à minimiser les risques. Amodei a déclaré que l’entreprise avait « probablement sacrifié une part importante de son avance de plusieurs mois en matière de modèles » en retardant la sortie de ses puissants modèles Mythos en raison des risques de piratage et en limitant initialement l’accès aux spécialistes de la cybersécurité.

Anthropic consacre chaque année des milliards de dollars à la capacité de calcul, ce qui rend plus difficile, en tant que société cotée en bourse — même si ses sept cofondateurs ou une fiducie exercent le contrôle des droits de vote sur les questions clés —, de justifier un ralentissement du développement des modèles alors que les actionnaires recherchent des rendements.

Dans son dossier d’introduction en bourse, la société a toutefois souligné que sa structure organisationnelle pouvait conduire à des décisions « susceptibles d’entrer en conflit avec les intérêts financiers et les performances commerciales à court, moyen ou long terme », et a indiqué avoir suspendu pendant plus d’un mois d’entraînement d’un modèle d’IA phare de nouvelle génération pour des raisons de sécurité.

LES LEÇONS DE LA BOMBE ATOMIQUE

Dario Amodei et sa sœur Daniela, cofondatrice de l’entreprise, ont grandi dans le quartier de Mission à San Francisco, à quelques miles seulement de l’endroit où Anthropic allait finalement s’installer dans une tour de verre dotée d’avantages typiques de la Silicon Valley, comme un bar à expresso gastronomique.

Il avait été élu « celui qui a le plus de chances de réussir » par ses camarades de classe de quatrième, comme le montre un extrait de l’album de fin d’année , et avait été admis au lycée public sélectif Lowell de San Francisco. Il a étudié au Caltech avant d’intégrer Stanford, puis a poursuivi ses études à Princeton, où il a obtenu un doctorat en biophysique et en neurosciences computationnelles.

Après le décès de son père des suites d’une hépatite C il y a environ deux décennies — quelques années avant que les progrès médicaux n’améliorent considérablement les taux de survie —, Amodei s’est tourné vers l’intelligence artificielle susceptible de faire progresser la médecine. Dans un podcast, évoquant la maladie de son père, Amodei a réfuté les critiques selon lesquelles il ne serait qu’un « catastrophiste » en matière d’IA.

L’intérêt marqué d’Amodei pour la sécurité de l’IA a influencé son style de gestion.

Daniela Amodei supervise les opérations quotidiennes de l’entreprise, tandis que Dario Amodei consacre près de 40 % de son temps à définir la culture et la vision d’Anthropic à travers des essais et des réunions bimensuelles à l’échelle de l’entreprise que les employés ont surnommées les « Dario Vision Quests ».

« Sur le plan opérationnel, c’est elle qui a le dernier mot », a déclaré un ancien employé à propos de la présidente d’Anthropic, Daniela Amodei. « Sur le plan stratégique, c’est lui. »

Dario Amodei a déclaré dans une interview accordée à Bloomberg et publiée en juin qu’il n’avait qu’un seul subordonné direct, qualifiant cette structure de « incroyablement libératrice ».

L’un de ses livres préférés est *The Making of the Atomic Bomb*, écrit par Richard Rhodes. Évoquant Robert Oppenheimer, l’architecte de la bombe, Amodei a déclaré : « D’une certaine manière, je considère en fait Oppenheimer comme un exemple d’échec, comme ce qu’il ne faut pas faire. »