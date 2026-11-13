PERSONNALITÉ DE L'ACTUALITÉ-Colette Kress, la directrice financière qui avait remis en cause les choix stratégiques de Huang, est désormais directrice générale par intérim de Nvidia

Colette Kress a été pendant des années la seule dirigeante de Nvidia à oser freiner les ambitions démesurées, et souvent risquées, du directeur général Jensen Huang. Alors qu’il entraînait le fabricant de puces dans des investissements de plusieurs milliards de dollars dans l’IA, elle s’y est opposée, ont indiqué jeudi deux sources proches du dossier.

Aujourd’hui, cette directrice financière de 59 ans s’est vu confier la direction de l’entreprise à titre intérimaire , le temps que Nvidia trouve un successeur permanent. Jeudi, Jensen Huang a démissionné de la société qu’il a cofondée et dirigée pendant trois décennies dans un climat de scandale, laissant Nvidia gérer sa première transition à la tête de l’entreprise sans l’architecte de son ascension.

Au fil de leurs conflits, Kress a joué un rôle de contrepoids important face à Huang, dont le succès lui conférait une grande latitude dans les décisions clés, ont indiqué les deux sources. Plusieurs mois avant l’annonce de la relation entre Huang et une femme soupçonnée d’être une espionne chinoise, certains acteurs de Wall Street s’interrogeaient déjà sur le bien-fondé de son appétit pour le risque et se demandaient si les accords qu’il concluait n’alimentaient pas une économie de l’IA de plus en plus circulaire.

Kress et son équipe se sont heurtées à Huang et à l’équipe commerciale de l’entreprise au sujet des opérations de financement massives et risquées qui alimentaient ce que certains critiques de Wall Street considéraient comme une économie de l’IA circulaire , notamment des investissements dans OpenAI et des entreprises d’infrastructure d’IA telles que Lambda, selon l’une des personnes proches du dossier.

Un projet de 250 milliards de dollars destiné à soutenir un projet de centre de données OpenAI dans l’Ohio a finalement été ramené à 120 milliards de dollars.

« Je pense qu’il est peu probable que quiconque, à part Jensen, investisse de manière aussi agressive dans ses propres clients », a déclaré une troisième source, un investisseur en capital-risque. Huang a poussé Nvidia à proposer des financements aux start-ups, a ajouté cette personne.

KRESS, LA PRAGMATIQUE

Ceux qui la connaissent décrivent Colette Kress comme un contrepoids apaisant au style souvent conflictuel de Huang. Colette Kress a rejoint Nvidia en 2013 après une longue carrière au sein d’autres géants du secteur technologique, notamment Microsoft MSFT.O , Cisco CSCO.O et Texas Instruments TXN.O .

« Colette est une pragmatique », a déclaré une quatrième source proche du dossier. Elle est capable de dégager un sentiment de calme et de contribuer à stabiliser les marchés pendant que la recherche d’ un successeur est en cours, a précisé cette personne , ajoutant que Colette Kress avait récemment participé à des conférences téléphoniques pour rassurer les clients et les fournisseurs alors que la tourmente au sein de l’entreprise battait son plein.

Sous sa direction, Nvidia devrait « adopter une approche vis-à-vis de Washington plus proche de celle des autres entreprises technologiques, en cherchant à lever des capitaux et à nouer des relations », plutôt que de « se lancer dans une bataille sur les contrôles à l’exportation » comme elle l’avait fait sous la direction de Huang, a déclaré cette personne.

Mais de nombreux investisseurs, analystes et sources du secteur interrogés par Reuters se sont demandé si une dirigeante issue de la finance serait capable de préserver la prise de risques technologiques qui a fait de Nvidia un géant des puces d’IA.

« La nomination d’ (Kress) à ce poste par intérim est logique pour apaiser les marchés, mais je ne pense pas qu’elle soit la visionnaire à long terme dont Nvidia a besoin pour poursuivre sa trajectoire actuelle », a déclaré Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights and Strategy.

Jeudi , l’action Nvidia a chuté de 14 % pour atteindre son plus bas niveau en près de 16 mois après l’annonce du départ de Huang, mais elle a réduit ses pertes pour clôturer en baisse de 4,3 %.

La question de savoir si Mme Kress conservera définitivement le poste de directrice générale n’est pas encore tranchée. Mais d’autres noms ont été évoqués, notamment celui de Ian Buck, cadre chez Nvidia, qui a contribué au lancement de l’IA sur les puces Nvidia et dirigé le développement du système logiciel CUDA. Lisa Su, directrice générale d’AMD AMD.O , ainsi que René Haas, directeur d’Arm O9Ty.F , ont également été cités comme candidats potentiels.

QUE SAVAIT KRESS?

Des questions se posent également quant à ce que Kress savait exactement des ventes de puces de Nvidia et des relations de Huang. La Chine a nié les accusations d’espionnage. Reuters n’a pas pu contacter Alice Huang pour obtenir ses commentaires.

Une cinquième source a déclaré que Kress était au courant de sa relation avec Kimberly Powell, vice-présidente de Nvidia en charge des soins de santé, qui était sous ses ordres. Nvidia et Mme Powell n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Sunny Cheung, analyste à la Jamestown Foundation, basée à Washington, a déclaré que Kress pourrait être interrogée par le Congrès sur la supervision par l’entreprise des ventes de puces impliquant des institutions liées à l’armée chinoise et des intermédiaires d’Asie du Sud-Est.

Dans une interview accordée en 2023 à un journal israélien, Mme Kress a expliqué que ce sont ses deux jeunes fils qui l’avaient poussée à rejoindre Nvidia en 2013, car ils connaissaient les puces de l’entreprise grâce à leurs jeux vidéo.

Elle est devenue milliardaire en 2025 grâce à la valeur de sa participation dans Nvidia, selon les médias, et Forbes a indiqué que sa fortune, estimée à 1,2 milliard de dollars à la mi-2026, la plaçait à la 32e place de son classement des femmes américaines les plus riches ayant fait fortune par elles-mêmes.

Titulaire d’une licence en finance et d’un MBA, Mme Kress a également figuré ces dernières années parmi les 50 femmes d’affaires les plus influentes selon les classements établis par les magazines Fortune et Forbes.