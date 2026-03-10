 Aller au contenu principal
Pershing Square, la société de Bill Ackman, dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 11:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

La société Pershing Square du gestionnaire de fonds spéculatifs Bill Ackman a déposé une demande d'introduction en bourse à New York mardi.

M. Ackman envisage un double appel public à l'épargne pour Pershing Square et un fonds fermé coté aux États-Unis appelé Pershing Square USA, qu'il avait précédemment cherché à introduire en bourse en 2024.

Citigroup, UBS Investment Bank, BofA Securities, Jefferies et Wells Fargo Securities sont les preneurs fermes de l'introduction en bourse de Pershing Square.

Pershing Square sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "PS".

Valeurs associées

PERSH SQUA HLD
4 126,000 GBX LSE +3,05%
PERSH SQUA HLD
55,500 USD LSE +3,54%
