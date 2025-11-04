Perplexity est menacé par Amazon pour son outil d'achat à base d'IA agentique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Perplexity AI rejette les allégations d'Amazon et l'accuse d'étouffer la concurrence

*

Amazon invoque la dégradation de l'expérience d'achat pour justifier sa menace juridique

*

Perplexity et d'autres entreprises visent à réinventer la navigation sur le web grâce à des outils d'IA agentique

(Ajout de la déclaration d'Amazon aux paragraphes 4 et 5)

Perplexity AI a déclaré mardi avoir reçu une menace juridique d'Amazon.com AMZN.O exigeant que la startup empêche l'agent d'IA de son navigateur Comet d'effectuer des achats sur la plateforme du géant du commerce électronique au nom de l'utilisateur.

La startup, qui a connu une croissance rapide dans le contexte de l'essor des assistants d'intelligence artificielle, a rejeté les allégations d'Amazon, affirmant que ce dernier utilisait sa position dominante sur le marché pour étouffer la concurrence.

Perplexity a qualifié cette initiative de menace plus large pour le choix des utilisateurs et l'avenir des assistants d'IA. "L'intimidation, c'est lorsque de grandes entreprises utilisent des menaces juridiques et l'intimidation pour bloquer l'innovation et rendre la vie pire pour les gens", a écrit l'entreprise dans un billet de blog.

Amazon a déclaré avoir demandé à plusieurs reprises à Perplexity de retirer le distributeur en ligne de l'expérience Comet, "en particulier à la lumière de l'expérience d'achat et de service à la clientèle considérablement dégradée qu'il offre".

Les applications tierces qui effectuent des achats pour les utilisateurs doivent fonctionner ouvertement et respecter les décisions des entreprises quant à leur participation, a déclaré Amazon dans un communiqué.

Le conflit entre Amazon.com et Perplexity met en lumière un nouveau débat sur la manière de réglementer l'utilisation croissante des agents d'intelligence artificielle et la façon dont ils interagissent avec les sites web.

Perplexity fait partie des nombreuses start-ups spécialisées dans l'IA qui cherchent à réinventer le navigateur web autour de l'intelligence artificielle, afin de le rendre plus autonome et capable de gérer les activités quotidiennes en ligne, de la rédaction de courriels à la réalisation d'achats.

Amazon développe elle-même des outils similaires, notamment "Buy For Me", une fonction permettant aux utilisateurs de faire des achats auprès de différentes marques dans son application, et "Rufus", un assistant IA capable de recommander des produits et de gérer des paniers.

L'agent d'IA sur le navigateur Comet de Perplexity agit comme un assistant qui peut effectuer des achats et des comparaisons au nom des utilisateurs. L'entreprise précise que les informations d'identification des utilisateurs sont stockées localement et jamais sur ses serveurs. "Des achats plus faciles signifient plus de transactions et des clients plus heureux. Mais Amazon s'en moque, il est plus intéressé à vous servir des publicités", a déclaré l'entreprise.

La startup a fait valoir que les utilisateurs ont le droit de choisir leurs propres assistants d'intelligence artificielle, décrivant la décision d'Amazon comme une tentative de sauvegarder son modèle commercial axé sur la publicité.