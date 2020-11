Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pérou-Des milliers de manifestants dans la rue contre Manuel Merino Reuters • 15/11/2020 à 03:18









LIMA, 15 novembre (Reuters) - Des milliers de péruviens sont descendus dans la rue samedi pour manifester contre le président Manuel Merino dont le gouvernement continue de défendre la destitution du précédent président Martin Vizcarra. Les manifestants ont occupé des places du centre de Lima dans l'après-midi. Les manifestations ont commencé paisiblement mais sont devenues plus intenses en début de soirée. Plus tôt dans la journée, le Premier ministre, Ántero Flores-Aráoz, a déclaré à des journalistes que la destitution de Vizcarra après des accusations de corruption était légale et a ajouté que Merino n'avait aucune intention de céder face aux manifestants. "C'est un changement constitutionnel", a dit le Premier ministre. "Nous demandons au peuple de comprendre. Nous ne voulons pas sombrer dans le chaos et l'anarchie." Les manifestations sont parmi les plus importantes que le Pérou ait connues depuis une vingtaine d'années. (Marco Aquino et Dave Sherwood; version française Camille Raynaud)

