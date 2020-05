Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : vers une cassure du support des 135E? Cercle Finance • 05/05/2020 à 16:18









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard retombe vers 133E et s'achemine vers vers une cassure du support des 135E testé les 15, 24 et 29 avril. Le prochain support se situerait vers 126E, le titre refermerait le 'gap' haussier des 128,25E du 3 avril

Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris -2.31%