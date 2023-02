Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : vers un re-test des 203E information fournie par Cercle Finance • 16/02/2023 à 11:13









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard renoue avec les 200E et affronte maintenant résistance long terme des 203E testée le 6 avril 2022.

La structure graphique étant haussière (une 'tête/épaules inversée' sur 168E), le retracement du zénith historique des 217E du 5 janvier 2022 (216,2E en clôture) semble tout à fait envisageable.





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +4.22%