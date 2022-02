Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pernod Ricard : vers un re-test des 202E information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 16:29









(CercleFinance.com) - Pernod Ricard se hisse au-delà des 198E et se dirige vers un re-test des 202E (ex-plancher de mi-décembre 2021): les opérateurs saluent l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 300MnsE.

Le titre semble libérer un potentiel de hausse vers 209E (report d'amplitude après multiples tests des 189E).





Valeurs associées PERNOD RICARD Euronext Paris +2.02%